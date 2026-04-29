Dominos Pizza vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Dominos Pizza stellte am 27.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 4,13 USD gegenüber 4,33 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,46 Prozent auf 1,15 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,11 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at