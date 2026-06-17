Domo B: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Domo B hat am 15.06.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.04.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,33 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Domo B -0,450 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,89 Prozent auf 79,4 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 80,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at