12.03.2026 06:31:29
Domo B zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Domo B hat am 10.03.2026 die Bilanz zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Domo B ein Ergebnis je Aktie von -0,450 USD vermeldet.
Umsatzseitig wurden 79,6 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Domo B 78,8 Millionen USD umgesetzt.
Domo B hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 1,450 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -2,130 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite hat Domo B im vergangenen Geschäftsjahr 318,86 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Domo B 317,04 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
