Domo B zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Domo B hat am 10.03.2026 die Bilanz zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Domo B ein Ergebnis je Aktie von -0,450 USD vermeldet.

Umsatzseitig wurden 79,6 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Domo B 78,8 Millionen USD umgesetzt.

Domo B hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 1,450 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -2,130 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Domo B im vergangenen Geschäftsjahr 318,86 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Domo B 317,04 Millionen USD umsetzen können.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich schwächer -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex verabschiedeten sich am Donnerstag mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen bewegten sich auf rotem Terrain. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

