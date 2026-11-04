Doms Industries gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Doms Industries gab am 02.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,12 INR, nach 9,60 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,68 Milliarden INR – ein Plus von 17,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Doms Industries 5,68 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at