Doms Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Doms Industries hat am 10.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 9,60 INR gegenüber 8,84 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 5,68 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,58 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at