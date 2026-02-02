Doms Industries präsentierte Quartalsergebnisse

Doms Industries hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 9,54 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 8,94 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,18 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,92 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 5,01 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at