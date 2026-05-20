Doms Industries: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Doms Industries ließ sich am 18.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Doms Industries die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 9,35 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Doms Industries 7,98 INR je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat Doms Industries mit einem Umsatz von insgesamt 6,04 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,09 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 18,72 Prozent gesteigert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 37,93 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 33,34 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Doms Industries in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 21,89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 23,26 Milliarden INR im Vergleich zu 19,09 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at