Doms Industries: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Doms Industries hat am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,33 INR. Im Vorjahresviertel hatte Doms Industries 9,44 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 6,71 Milliarden INR gegenüber 5,62 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 11,00 INR sowie einem Umsatz von 6,73 Milliarden INR in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at