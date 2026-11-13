Don Quijote legte Quartalsergebnis vor

Don Quijote lud am 12.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 9,15 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 9,53 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden 649,28 Milliarden JPY gegenüber 573,28 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at