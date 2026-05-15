Don Quijote stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Don Quijote veröffentlichte am 13.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 10,11 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 7,33 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Don Quijote im vergangenen Quartal 616,41 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Don Quijote 559,59 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at