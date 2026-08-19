Don Quijote stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Don Quijote hat am 18.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 5,39 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,90 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 618,73 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Don Quijote einen Umsatz von 558,55 Milliarden JPY eingefahren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 36,84 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 30,32 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Don Quijote im vergangenen Geschäftsjahr 2 445,26 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Don Quijote 2 246,76 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at