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27.05.2026 01:50:51
Donald E. Newhouse, Low-Profile Heir to a Media Empire, Dies at 96
He ran the newspaper division of Advance Publications, while his older brother, Si, ran the Condé Nast magazine operation.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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