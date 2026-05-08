JR Aktie

JR für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12CLL / ISIN: PLJRINV00013

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08.05.2026 07:19:16

Donald Trump Jr. kommt zu Wirtschaftstreffen nach Zürich

Donald Trump Jr. und weitere internationale Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Finanzwelt kommen Anfang Juni in Zürich zu einem geschlossenen Roundtable über Macht, Kapital und geopolitischen Einfluss in der Weltwirtschaft zusammen. Hinter dem Anlass steht ein Unternehmen aus Davos.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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