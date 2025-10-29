JR Aktie

JR für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12CLL / ISIN: PLJRINV00013

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
29.10.2025 17:50:31

Donald Trump Jr. Pitches ‘Patriotic Capitalism’ at Saudi Summit

His firm, 1789 Capital, has been investing in artificial intelligence and defense technology — and, he said, it has an “understanding” of President Trump’s plans.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu JR HOLDING Alternatywna Spolka Inwestycyjna Spolka Akcyjna Bearer Shsmehr Nachrichten