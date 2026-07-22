JR Aktie
WKN DE: A12CLL / ISIN: PLJRINV00013
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22.07.2026 11:00:13
Donald Trump Jr.’s Investment Firm Posts Staggering Returns of 200%
The fledgling firm, run by the president’s oldest son and his partner Omeed Malik, has made investments in A.I. and defense technology that have tripled in value in just months.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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