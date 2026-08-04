Chevron Aktie
WKN: 852552 / ISIN: US1667641005
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04.08.2026 07:37:00
Donald Trump kritisiert Exxon und Chevron wegen »zu hoher Gewinne«
Zwischen Donald Trump und die Ölkonzerne passt meist kein Blatt. Weil in den USA aber die Spritpreise explodieren, geht der Präsident auf Konfrontationskurs: Die Unternehmen sollen von ihren Gewinnen etwas abgeben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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