Krypto Aktie
WKN DE: A0SLML / ISIN: DE000A0SLML9
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01.07.2026 03:14:00
Donald Trump nahm 2025 mehr als 1,4 Milliarden Dollar mit Krypto-Geschäften ein
Seit Beginn seiner zweiten Amtszeit hofiert der US-Präsident die Kryptobranche hemmungslos. Sehr zu seinem Vorteil, wie aus einem Finanzbericht hervorgeht: Allein der Verkauf seiner Memecoins brachte 635 Millionen Dollar ein.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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