Krypto Aktie

Krypto für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0SLML / ISIN: DE000A0SLML9

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
01.07.2026 03:14:00

Donald Trump nahm 2025 mehr als 1,4 Milliarden Dollar mit Krypto-Geschäften ein

Seit Beginn seiner zweiten Amtszeit hofiert der US-Präsident die Kryptobranche hemmungslos. Sehr zu seinem Vorteil, wie aus einem Finanzbericht hervorgeht: Allein der Verkauf seiner ⁠Memecoins ⁠brachte 635 Millionen Dollar ein.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Krypto AG

mehr Nachrichten