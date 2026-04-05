ÅF AB Aktie
WKN DE: A115QU / ISIN: SE0005999836
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05.04.2026 06:47:20
Donald Trump says missing crew member from F-15E jet that was shot down in Iran has been rescued — follow live
After a frantic search, the co-pilot of the F-15E that Iran shot down has been rescued, US officials have said. Donald Trump said he sustained injuries but will be "just fine." DW has the latest.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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