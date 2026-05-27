Dell Technologies Aktie
WKN DE: A2N6WP / ISIN: US24703L2025
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27.05.2026 16:15:30
Donald Trump Shouted Out Intel, Then Dell, Then Micron: Look At His Own Stock Filings To See Who May Get The Next Shoutout
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Aktien in diesem Artikel
|Dell Technologies
|274,15
|4,42%
|Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|35 900,00
|-2,34%
|Intel Corp.
|102,82
|-1,46%