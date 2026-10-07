Donald Trump Threatened 300% Tariffs on Countries That Don't Invest in the U.S., Just Days After a Trump-Xi Summit Offered Only Limited Trade Relief. Here's Why That Threat Keeps Markets on Edge.

Speaking at a campaign rally in Ohio last weekend, President Donald Trump said foreign companies that sell goods in the United States would have roughly 18 months to build factories in the U.S. or potentially face tariffs ranging from 150% to 300%. He pointed to countries including South Korea, China, Japan, and Canada while arguing that tariffs are forcing foreign companies to invest in American manufacturing.

The threat comes less than two weeks after Trump met Chinese President Xi Jinping in Washington. The market had hoped for more progress toward ending the trade fight between the world's two largest economies. It didn't get much.

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