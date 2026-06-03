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03.06.2026 06:31:29
Donaldson: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Donaldson hat am 02.06.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
In Sachen EPS wurden 1,00 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Donaldson 0,480 USD je Aktie eingenommen.
Donaldson hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 995,1 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 940,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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