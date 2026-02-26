Donaldson Aktie
WKN: 859763 / ISIN: US2576511099
|
26.02.2026 12:09:42
Donaldson Company Inc. Profit Drops In Q2
(RTTNews) - Donaldson Company Inc. (DCI) revealed earnings for second quarter that Drops, from the same period last year
The company's bottom line totaled $92.5 million, or $0.78 per share. This compares with $95.9 million, or $0.79 per share, last year.
Excluding items, Donaldson Company Inc. reported adjusted earnings of $97.5 million or $0.83 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 3.0% to $896.3 million from $870.0 million last year.
Donaldson Company Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $92.5 Mln. vs. $95.9 Mln. last year. -EPS: $0.78 vs. $0.79 last year. -Revenue: $896.3 Mln vs. $870.0 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 3.93 To $ 4.01
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
