Donaldson Aktie
WKN: 859763 / ISIN: US2576511099
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26.08.2026 12:36:04
Donaldson Company Inc. Q4 Profit Climbs
(RTTNews) - Donaldson Company Inc. (DCI) released earnings for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's bottom line totaled $129.3 million, or $1.10 per share. This compares with $114.3 million, or $0.97 per share, last year.
Excluding items, Donaldson Company Inc. reported adjusted earnings of $136.0 million or $1.15 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 7.9% to $1.058 billion from $980.7 million last year.
Donaldson Company Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $129.3 Mln. vs. $114.3 Mln. last year. -EPS: $1.10 vs. $0.97 last year. -Revenue: $1.058 Bln vs. $980.7 Mln last year.
Fiscal 2027 Guidance: Full-year EPS is forecast to be between $4.22 and $4.38, including approximately $0.12 of dilution from Facet and compared with fiscal 2026 GAAP and adjusted EPS of $3.85 and $3.98, respectively. Sales are projected to increase between 5.5% and 9.5%, including an approximate 2% benefit from Facet sales, pricing of 2%, and a foreign currency translation tailwind of 1%
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Aktien in diesem Artikel
|Donaldson Co. Inc.
|80,50
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