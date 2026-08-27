Donaldson gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Donaldson hat am 26.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 1,10 USD gegenüber 0,970 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,96 Prozent auf 1,06 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 980,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,85 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 3,89 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Donaldson einen Umsatz von 3,69 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at