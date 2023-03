Donau-Schifffahrt: Transportmenge 2022 auf historischem Tiefstand

Der Warentransport auf der Donau führt weiterhin ein Nischendasein, im Vorjahr fiel er gar auf einen historischen Tiefststand. 2022 wurden laut Statistik Austria 6,4 Millionen Tonnen Güter befördert, um 22,9 Prozent weniger als 2021. Der höchste monatliche Rückgang wurde im August verzeichnet. Bei der Gesamttransportleistung auf der In- und Auslandsstrecke kam es ebenfalls zu einer deutlichen Abnahme - um 20,7 Prozent auf 5,9 Mrd. Tonnenkilometer.

Die beförderte Gütermenge aus der Ukraine nach Österreich ist über die Hälfte zurückgegangen. Ein weiterer Grund für den Rückgang sei, dass die in den Vorjahren vermehrten Güterbeförderungen über die Wasserstraße im Zusammenhang mit Abtransporten beim Straßen- bzw. Brückenbau bei Linz im Herbst 2021 beendet wurden. "Außerdem wurden 2022 keine Ausbaggerungen der Fahrrinne durchgeführt", so die Statistik Austria heute in einer Aussendung.

stf/kan