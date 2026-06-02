Donear Industries gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Donear Industries hat am 30.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,99 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,310 INR je Aktie generiert.

Donear Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,39 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,58 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 8,35 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,13 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 9,12 Milliarden INR gegenüber 9,09 Milliarden INR im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at