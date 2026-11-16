Donear Industries legte Quartalsergebnis vor

Donear Industries hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 4,69 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,38 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 23,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,37 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,92 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at