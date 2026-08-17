Donear Industries zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Donear Industries lud am 14.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,17 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,69 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,12 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,96 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at