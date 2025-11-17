|
Dong-A Pharmaceutical präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Dong-A Pharmaceutical hat am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 7301,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4297,09 KRW je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite standen 382,60 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 356,89 Milliarden KRW umgesetzt.
