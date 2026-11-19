Dong-A ST hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 647,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Dong-A ST ein Ergebnis je Aktie von 961,90 KRW vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 222,71 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 215,93 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at