Dong-A ST mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Dong-A ST präsentierte in der am 23.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2802,41 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren 3848,04 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 216,78 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Dong-A ST einen Umsatz von 178,62 Milliarden KRW eingefahren.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 4549,510 KRW. Im Vorjahr waren -141,180 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,89 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 808,79 Milliarden KRW, während im Vorjahr 697,87 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

