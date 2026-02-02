Dong-A Steel Technology hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Dong-A Steel Technology stellte am 30.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 5,86 KRW. Im Vorjahresquartal hatten 124,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 95,71 Milliarden KRW – ein Plus von 3,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Dong-A Steel Technology 92,27 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 370,660 KRW beziffert. Im Vorjahr waren -179,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 273,19 Milliarden KRW, gegenüber 312,01 Milliarden KRW im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 12,44 Prozent präsentiert.

