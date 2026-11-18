Dong-A Steel Technology ließ sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Dong-A Steel Technology die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 152,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -128,000 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 99,40 Milliarden KRW gegenüber 57,47 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at