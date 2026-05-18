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18.05.2026 06:31:29
Dong-A Steel Technology öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Dong-A Steel Technology hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -325,00 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Dong-A Steel Technology ein EPS von -137,000 KRW in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,17 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 59,54 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 49,96 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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