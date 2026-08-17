|
17.08.2026 06:31:29
Dong-A Steel Technology stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Dong-A Steel Technology hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 253,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren -122,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Dong-A Steel Technology hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 80,37 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 70,05 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mit Gewinnen
Käufer prägen zum Wochenstart den Markt in Fernost.