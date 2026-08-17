Dong-A Steel Technology stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Dong-A Steel Technology hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 253,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren -122,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Dong-A Steel Technology hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 80,37 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 70,05 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at