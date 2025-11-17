Dong-A Steel Technology verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Dong-A Steel Technology lud am 14.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 128,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren -190,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 57,47 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 8,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Dong-A Steel Technology 62,48 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

