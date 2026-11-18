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18.11.2026 06:31:28
Dong-Ah Geological Engineering vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Dong-Ah Geological Engineering präsentierte in der am 16.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 419,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 385,00 KRW je Aktie generiert.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 21,23 Prozent auf 103,13 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 130,92 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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