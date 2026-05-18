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18.05.2026 06:31:29
Dong-Ah Geological Engineering veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Dong-Ah Geological Engineering hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 348,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 219,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 123,79 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Dong-Ah Geological Engineering einen Umsatz von 103,88 Milliarden KRW eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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