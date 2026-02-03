Dong-Ah Geological Engineering: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Dong-Ah Geological Engineering hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 494,16 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 268,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 127,45 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 109,24 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 1398,19 KRW gegenüber 850,00 KRW je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,86 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 467,73 Milliarden KRW, während im Vorjahr 393,49 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

