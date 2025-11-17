|
17.11.2025 06:31:29
Dong-Ah Geological Engineering zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Dong-Ah Geological Engineering präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 385,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Dong-Ah Geological Engineering 139,00 KRW je Aktie verdient.
Dong-Ah Geological Engineering hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 130,92 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 32,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 98,81 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

