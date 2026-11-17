Dong-Ah Tire Rubber hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 1203,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1292,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Dong-Ah Tire Rubber in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1 158,95 Milliarden KRW im Vergleich zu 918,73 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at