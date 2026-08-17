|
17.08.2026 06:31:29
Dong-Ah Tire Rubber öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Dong-Ah Tire Rubber äußerte sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2716,00 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Dong-Ah Tire Rubber ein EPS von 865,00 KRW je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 37,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 909,64 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1 249,32 Milliarden KRW ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!