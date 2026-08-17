Dong-Ah Tire Rubber öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Dong-Ah Tire Rubber äußerte sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2716,00 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Dong-Ah Tire Rubber ein EPS von 865,00 KRW je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 37,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 909,64 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1 249,32 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at