Dong-Ah Tire Rubber vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Dong-Ah Tire Rubber stellte am 15.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1674,00 KRW. Im Vorjahresviertel hatte Dong-Ah Tire Rubber 1474,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1 017,65 Milliarden KRW – ein Plus von 15,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Dong-Ah Tire Rubber 878,71 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at