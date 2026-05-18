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18.05.2026 06:31:29
Dong-Ah Tire Rubber vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Dong-Ah Tire Rubber stellte am 15.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1674,00 KRW. Im Vorjahresviertel hatte Dong-Ah Tire Rubber 1474,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1 017,65 Milliarden KRW – ein Plus von 15,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Dong-Ah Tire Rubber 878,71 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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