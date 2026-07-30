Dong Bu Steel: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Dong Bu Steel hat am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 933,42 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 429,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 896,40 Milliarden KRW – ein Plus von 11,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Dong Bu Steel 805,07 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at