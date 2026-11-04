Dong Bu Steel informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Dong Bu Steel hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 230,86 KRW. Im Vorjahresviertel waren 155,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1 000,90 Milliarden KRW – ein Plus von 20,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Dong Bu Steel 830,58 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at