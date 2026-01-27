Dong Bu Steel öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Dong Bu Steel hat am 26.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 319,61 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 458,00 KRW je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 745,22 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 789,07 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1348,62 KRW, nach 1338,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,26 Prozent auf 3 193,44 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3 300,98 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

