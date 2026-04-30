Dong Bu Steel präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Dong Bu Steel veröffentlichte am 29.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 450,72 KRW gegenüber 479,00 KRW im Vorjahresquartal.

Dong Bu Steel hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 805,30 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 812,57 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at