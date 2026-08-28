Dong Feng Automobile gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Dong Feng Automobile veröffentlichte am 27.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0,04 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0,030 CNY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 3,07 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Dong Feng Automobile 2,40 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at