Dong Feng Automobile informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Dong Feng Automobile hat sich am 23.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,29 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,070 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 37,57 Prozent zurück. Hier wurden 1,85 Milliarden CNY gegenüber 2,96 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Dong Feng Automobile hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,240 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,010 CNY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 18,90 Prozent auf 8,85 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,92 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at