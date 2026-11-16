Dong-Il gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Dong-Il lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 267,00 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 20,00 KRW erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 177,02 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 145,80 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at